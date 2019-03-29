Ще один аеропорт виправив назву Kiev на Kyiv



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Аеропорт Тель-Авіва змінив транслітерацію українських міст латиницею відповідно до національного стандарт

У міжнародному аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві змінили написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці в Facebook.

«Ben Gurion Airport приєднався до ініціативи МЗС CorrectUA і виправив #KyivNotKiev!» - йдеться в повідомленні.

Також найбільший канадський аеропорт у Торонто почав вживати написання назви української столиці Kyiv відповідно до української транслітерації.

Як відомо, в жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України разом з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почало онлайн кампанію #CorrectUA, яка має на меті популяризацію написання латинськими літерами назв міст, в тому числі столиці України - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa.

Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.