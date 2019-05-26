Ще один міністр збирається балотуватися в Раду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нищук: Я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури

Нищук вважає, для продовження розпочатих реформ і наявності важелів впливу на рішення він піде в політику

Міністр культури України Євген Нищук заявив про те, що братиме участь у парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Він також готовий стати претендентом на посаду глави комітету Верховної Ради з питань культури і духовності або знову очолити Міністерство культури.

«На відміну від попередніх часів у 2014 році у мене був цікавий досвід, я пропрацював 9 місяців, почали важливі процеси. Мені всі сказали, що я добре знаю творче співтовариство, «ти на своєму місці, ти залишайся», і я не пішов у парламент. Потім прийшли політсили, і були призначені політичні особи з тих, хто пройшов у парламент. Це мене навчило», – розповів Нищук журналістам, відповідаючи на питання, чи буде він балотуватися на виборах в Раду.

Міністр додав, що для продовження розпочатих реформ і наявності важелів впливу на рішення він піде в політику. Однак Нищук поки не визначився з тим, чи буде він брати участь у виборах у списку однієї з партій, або ж як самовисуванець. Він також повідомив, що готовий очолити Міністерство культури України.

«Другий варіант – якщо будуть інші коаліційні рішення, я, пропрацювавши два терміни в міністерстві, можу претендувати на голову комітету з питань культури», – додав Нищук.

Міністр також повідомив, що на даний момент у нього ще не було консультацій у сфері культури з новою командою президента Володимира Зеленського. «Глобальні політичні процеси проходять – ще, на жаль, не до культури», – підсумував Нищук.

Джерело: Дзеркало тижня