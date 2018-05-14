Ще одній російській співачці заборонили в’їзд до України

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Світлана Сурганова

Світлана Сурганова у травні 2016 року відвідувала Крим

Українські прикордонники не пропустили до України російську артистку, громадянку РФ Світлану Сурганову, яка раніше відвідувала окупований Крим через тимчасово закриті пункти пропуску.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook у понеділок, 14 травня, повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Сьогодні вночі в ППр «Жуляни» під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув з Мінська, була виявлена громадянка РФ Світлана Сурганова («Сурганова и оркестр»). В ході бесіди з громадянкою встановлено, що у травні 2016 року вона дійсно відвідувала ТОТ АР Крим авіарейсом з Петербурга до Сімферополя та через два дні повернулася до Росії. До України Світлана прилетіла з приватною метою, але законодавство про тимчасово окуповані території не передбачає виключень. Принаймні, до моменту звільнення Криму», - зазначив речник ДПСУ.

За його інформацією, в межах компетенції прикордонники прийняли рішення про непропуск Сурганової до України та заборону їй в'їзду терміном на три роки.

Слободян додав, що загалом впродовж 2017-2018 років прикордонники не пропустили через кордон та заборонили в'їзд до України вже 117 артистам та іншим публічним діячам з РФ, які порушували вітчизняне законодавство щодо відвідин тимчасово окупованої території АР Крим.

Нагадаємо, з початку 2017 року Держприкордонслужбою було прийнято більше 1300 рішень про заборону в’їзду до України іноземним громадянам через відвідування окупованої території АР Крим.