Щорічне послання Путіна пройде не в Кремлі



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Великий Георгіївський зал зараз на ремонті, повідомив прес-секретар Путіна

За словами Пєскова, про місце проведення заходу журналістам повідомлять пізніше

Щорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам у цьому році пройде не в Кремлі.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ні, не буде в Кремлі. Справа в тому, що Великий Георгіївський зал на ремонті. Довгоочікуваний ремонт, він скоро буде завершений. Цього разу не встигаємо до послання, тому буде в іншому місці», - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, про місце проведення журналістам повідомлять пізніше.

Відповідаючи на питання, чи будуть використані мультимедійні технології в цьому році, Пєсков сказав, що «інфографіка не є самоціллю» і лише ілюструє послання.

«Триває робота над змістом, в тому числі і особисто президент працює», - заявив прес-секретар Путіна.

Як відомо, у попередні роки для заслуховування послання Путіна російські парламентарі запрошувалися в Кремль, проте в березні 2018 року захід пройшов у Манежі. Це було пов'язано з тим, що список запрошених на послання був значно розширений, а виступ президента РФ супроводжувався використанням мультимедійних технологій, зокрема, на великих екранах були продемонстровані можливості нових російських розробок в сфері озброєння.

Джерело: Интерфакс