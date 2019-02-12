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    Щорічне послання Путіна пройде не в Кремлі

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    <p>Великий Георгіївський зал зараз на ремонті, повідомив прес-секретар Путіна</p> - Щорічне послання Путіна пройде не в Кремлі

    Великий Георгіївський зал зараз на ремонті, повідомив прес-секретар Путіна

    За словами Пєскова, про місце проведення заходу журналістам повідомлять пізніше

    Щорічне послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам у цьому році пройде не в Кремлі.

    Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Ні, не буде в Кремлі. Справа в тому, що Великий Георгіївський зал на ремонті. Довгоочікуваний ремонт, він скоро буде завершений. Цього разу не встигаємо до послання, тому буде в іншому місці», - сказав Пєсков журналістам.

    За його словами, про місце проведення журналістам повідомлять пізніше.

    Відповідаючи на питання, чи будуть використані мультимедійні технології в цьому році, Пєсков сказав, що «інфографіка не є самоціллю» і лише ілюструє послання.

    «Триває робота над змістом, в тому числі і особисто президент працює», - заявив прес-секретар Путіна.

    Як відомо, у попередні роки для заслуховування послання Путіна російські парламентарі запрошувалися в Кремль, проте в березні 2018 року захід пройшов у Манежі. Це було пов'язано з тим, що список запрошених на послання був значно розширений, а виступ президента РФ супроводжувався використанням мультимедійних технологій, зокрема, на великих екранах були продемонстровані можливості нових російських розробок в сфері озброєння.

    Джерело: Интерфакс

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