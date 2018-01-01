Щорічні е-декларації за 2017 рік подали вже понад 61,5 тис. держслужбовців

Черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року

До Реєстру станом на 13 лютого надійшло 61 515 щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції. «Станом на сьогодні на 14 годин 00 хвилин вже подано до Реєстру 61 515 щорічних декларацій осіб, уповноважених



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Черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року

До Реєстру станом на 13 лютого надійшло 61 515 щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Станом на сьогодні на 14 годин 00 хвилин вже подано до Реєстру 61 515 щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік», – йдеться у повідомленні.

Черговий етап подання декларацій розпочався з 1 січня 2018 року і триватиме до 1 квітня цього року.

Також у Національному агентстві розпочав роботу оперативний штаб для допомоги суб’єктам декларування, який працюватиме до кінця чергового етапу е-декларування.

У рамках роботи оперативного штабу фахівці Нацагентства надаватимуть роз’яснення з питань заповнення розділів електронної декларації, а також з технічних питань, що виникають при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.