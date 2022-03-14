Шість гаубиць стояли на стадіоні і гатили по українських житлових будинках – офіцер росармії

Солдат визнав себе зрадником і попросив вибачення

Кадровий офіцер Збройних сил Росії, який родом із Дніпропетровщини, розповів, як його товариші по службі здійснювали обстріл населених пунктів України. Про це він заявив під час допиту СБУ.

«На стадіоні у Новій Каховці поставили шість гаубиць. Я бачив, як працювали чотири гаубиці і чув, як солдати казали, що влучили в ціль, яка на окраїні міста. Коли ж здався, мені показали карту, виявилося, що ціллю були житлові будинки. Нам казали неправду, отакий злочин створили», – зазначив російський офіцер.

Водночас солдат визнав, що в Миколаєві мешкає рідний племінник, у Харкові – рідні тітка та дядько, три брати та сестра.

«Я вибачаюся перед українським народом…Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник», – зауважив він.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.