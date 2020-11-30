Школяр за добу викрав три авто і усі три розбив

Підліток хотів навчитися водити авто, але йому це не вдалося

Спочатку хлопець викрав УАЗ, на якому відразу в'їхав в огорожу одного з будинків

У Харківській області 14-річний підліток за одну добу викрав три авто і тричі потрапив в ДТП.

За даними поліції, 29 листопада він викрав УАЗ, ВАЗ-2121 і Folkswagen Transporter.

Підліток розповів, що хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням.

Спочатку він викрав УАЗ, на якому відразу в'їхав в огорожу одного з будинків. Потім підліток пересів на ВАЗ-2121, зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево. На Folkswagen Transporter він теж в'їхав в дерево.

Розбиті машини повернули їх власникам.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.