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    Школяр за добу викрав три авто і усі три розбив

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    Підліток хотів навчитися водити авто, але йому це не вдалося&nbsp;&nbsp; - Школяр за добу викрав три авто і усі три розбив
    Підліток хотів навчитися водити авто, але йому це не вдалося  
    Фото: Нацполіція

    Спочатку хлопець викрав УАЗ, на якому відразу в'їхав в огорожу одного з будинків

    У Харківській області 14-річний підліток за одну добу викрав три авто і тричі потрапив в ДТП.

    За даними поліції, 29 листопада він викрав УАЗ, ВАЗ-2121 і Folkswagen Transporter.

    Підліток розповів, що хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням.

    Спочатку він викрав УАЗ, на якому відразу в'їхав в огорожу одного з будинків. Потім підліток пересів на ВАЗ-2121, зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево. На Folkswagen Transporter він теж в'їхав в дерево.

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    Школяр за добу викрав три авто і усі три розбив
    Школяр за добу викрав три авто і усі три розбив
    Школяр за добу викрав три авто і усі три розбив
    Школяр за добу викрав три авто і усі три розбив

    Розбиті машини повернули їх власникам.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

    Теги: ДТП діти машини Харківщина поліція
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