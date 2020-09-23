Штаб Об’єднаних сил: на Донбасі зберігається режим тиші



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22 вересня і від початку цієї доби по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Зважаючи на підступність окупантів, українські воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовими.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів також спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

«Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», – резюмується у звіті.

До слова, у Чехії засудили білоруса, який воював проти України на Донбасі.