У Чехії засудили білоруса, який воював проти України на Донбасі



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Білорус брав участь у військових діях — це підтверджують відео, які він поширив у соцмережах

Олексій Фадеєв у 2014-2016 роках неодноразово приїжджав на окуповані території через Росію і допомагав у «боротьбі проти фашистів»

У Чехії громадянин Білорусі Олексій Фадеєв отримав 4,5 року в’язниці за участь у бойових діях проти України на Донбасі. Про це повідомив у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Зазначається, що Фадеєв у 2014-2016 роках неодноразово приїжджав на окуповані території через Росію.

За його словами, так від допомагав у «боротьбі проти фашистів».

«Білорус брав участь у військових діях — це підтверджують відео, які він поширив у соцмережах. Обвинувачення інкримінувало Фадєєву здійснення терористичного акту і вимагало для нього 15 років позбавлення волі та безстрокове ув'язнення. Однак довести його причетність не вдалось, а сам Фадеєв стверджує, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв», – йдеться у повідомленні.

Суд Праги визнав Фадеєва винним у діяльності організованого злочинного угруповання. Також його депортують з Чехії на чотири роки — білорус мав право на проживання в країні. Вирок ще не набрав законної сили і Фадєєв може його оскаржити.

«І прокурор, і засуджений подали проти цього рішення апеляцію, тому ще є сподівання, що покарання врешті-решт буде жорсткішим», — написав Євген Перебийніс.

Посол додав, що чеські правоохоронці разом з українськими працюють над доведенням вини таких осіб: «За наявною інформацією, ще кілька судових справ є на підході».

У травні разом із Фадеєвим чеська прокуратура висунула звинувачення і громадянину Чехії, котрий брав участь у військових діях проти України на Донбасі.

В Україні відкрито 15 кримінальних проваджень щодо іноземців, які воювали на Донбасі з боку бойовиків. Серед них — троє громадян Киргизстану, п’ятеро громадян Боснії та семеро громадян Бразилії. Їм інкримінують три статті Кримінального кодексу: участь найманців у збройному конфлікті; умисні дії з метою зміни території України; участь у незаконних збройних формуваннях у нападі, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Іноземцям загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

Серед іноземців, які воювали на Донбасі, є й найманці російської приватної військової компанії «Вагнера». 33 найманців затримали в Білорусі 29 липня — тоді їм інкримінували дестабілізацію ситуації в країні перед президентськими виборами 9 серпня.

За даними української прокуратури, принаймні 28 із них (зокрема 9 українців) воювали проти України на Донбасі на боці бойовиків. Україна звернулася до Білорусі з проханням видати їх. Але 14 серпня Мінськ передав усіх затриманих найманців Росії.

Як повідомлялося 28 липня, у Чехії міський суд Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, якого звинувачують в тероризмі через активну участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.