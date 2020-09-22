  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Чехії засудили білоруса, який воював проти України на Донбасі

    • Розсилка
    Білорус брав участь у військових діях &mdash; це підтверджують відео, які він поширив у соцмережах - У Чехії засудили білоруса, який воював проти України на Донбасі
    Білорус брав участь у військових діях — це підтверджують відео, які він поширив у соцмережах

    Олексій Фадеєв у 2014-2016 роках неодноразово приїжджав на окуповані території через Росію і допомагав у «боротьбі проти фашистів»

    У Чехії громадянин Білорусі Олексій Фадеєв отримав 4,5 року в’язниці за участь у бойових діях проти України на Донбасі. Про це повідомив у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

    Зазначається, що Фадеєв у 2014-2016 роках неодноразово приїжджав на окуповані території через Росію.

    За його словами, так від допомагав у «боротьбі проти фашистів».

    «Білорус брав участь у військових діях — це підтверджують відео, які він поширив у соцмережах. Обвинувачення інкримінувало Фадєєву здійснення терористичного акту і вимагало для нього 15 років позбавлення волі та безстрокове ув'язнення. Однак довести його причетність не вдалось, а сам Фадеєв стверджує, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв», – йдеться у повідомленні.

    Суд Праги визнав Фадеєва винним у діяльності організованого злочинного угруповання. Також його депортують з Чехії на чотири роки — білорус мав право на проживання в країні. Вирок ще не набрав законної сили і Фадєєв може його оскаржити.

    «І прокурор, і засуджений подали проти цього рішення апеляцію, тому ще є сподівання, що покарання врешті-решт буде жорсткішим», — написав Євген Перебийніс.

    Посол додав, що чеські правоохоронці разом з українськими працюють над доведенням вини таких осіб: «За наявною інформацією, ще кілька судових справ є на підході».

    У травні разом із Фадеєвим чеська прокуратура висунула звинувачення і громадянину Чехії, котрий брав участь у військових діях проти України на Донбасі.

    В Україні відкрито 15 кримінальних проваджень щодо іноземців, які воювали на Донбасі з боку бойовиків. Серед них — троє громадян Киргизстану, п’ятеро громадян Боснії та семеро громадян Бразилії. Їм інкримінують три статті Кримінального кодексу: участь найманців у збройному конфлікті; умисні дії з метою зміни території України; участь у незаконних збройних формуваннях у нападі, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

    Іноземцям загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

    Серед іноземців, які воювали на Донбасі, є й найманці російської приватної військової компанії «Вагнера». 33 найманців затримали в Білорусі 29 липня — тоді їм інкримінували дестабілізацію ситуації в країні перед президентськими виборами 9 серпня.

    За даними української прокуратури, принаймні 28 із них (зокрема 9 українців) воювали проти України на Донбасі на боці бойовиків. Україна звернулася до Білорусі з проханням видати їх. Але 14 серпня Мінськ передав усіх затриманих найманців Росії.

    Як повідомлялося 28 липня, у Чехії міський суд Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, якого звинувачують в тероризмі через активну участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. 

    прокуратура бойовики на Донбасі суд Оксана Білозір Чехія посол Україна окуповані території Facebook вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies