Штайнмайєр назвав основні загрози майбутньому України

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр

За словами президента Німеччини, корупція та націоналізм - по-різному можуть загрожувати Україні

Головними загрозами майбутнього України є корупція і агресивний ізоляціоністський націоналізм.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час виступу перед студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

«Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, наприклад, ставлять боротьбу з корупцією умовою для фінансової допомоги і співпраці, і тому ми рішуче виступаємо за суверенітет та територіальну цілісність України, і проти агресивного ізоляціоністського націоналізму, де б це не було в Європі», - заявив німецький президент.

«З обома явищами нам часто доводиться стикатися в Європі. Занадто часто, але з обома феноменами доводиться боротися і Україні, і обидва - корупція та націоналізм - по-різному можуть загрожувати тому, що великими жертвами було завойовано на Майдані», - сказав Штайнмайєр.

Він заявив, що Німеччина готова продовжувати разом з європейськими партнерами допомагати Україні зміцнювати власну політичну дієздатність і розширювати економічні можливості.

«І робимо це з переконання допомогти не тільки Україні, але і Європейському Союзу, який потребує надійних і міцних партнерів. Ми робимо це і у власних інтересах. Ми робимо це також, перш за все, в інтересах України, і сподіваємося, що ніхто в Україні, жодна з партій не матиме якусь вигоду з цього, якщо буде заважати реалізації необхідних реформ», - підкреслив Штайнмайєр.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відвідає Київ та Львів 29-30 травня.

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Джерело: УНІАН