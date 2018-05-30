  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Штайнмайєр назвав основні загрози майбутньому України

    • Розсилка
    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр - Штайнмайєр назвав основні загрози майбутньому України
    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр

    За словами президента Німеччини, корупція та націоналізм - по-різному можуть загрожувати Україні

    Головними загрозами майбутнього України є корупція і агресивний ізоляціоністський націоналізм.

    Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час виступу перед студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    «Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, наприклад, ставлять боротьбу з корупцією умовою для фінансової допомоги і співпраці, і тому ми рішуче виступаємо за суверенітет та територіальну цілісність України, і проти агресивного ізоляціоністського націоналізму, де б це не було в Європі», - заявив німецький президент.

    «З обома явищами нам часто доводиться стикатися в Європі. Занадто часто, але з обома феноменами доводиться боротися і Україні, і обидва - корупція та націоналізм - по-різному можуть загрожувати тому, що великими жертвами було завойовано на Майдані», - сказав Штайнмайєр.

    Він заявив, що Німеччина готова продовжувати разом з європейськими партнерами допомагати Україні зміцнювати власну політичну дієздатність і розширювати економічні можливості.

    «І робимо це з переконання допомогти не тільки Україні, але і Європейському Союзу, який потребує надійних і міцних партнерів. Ми робимо це і у власних інтересах. Ми робимо це також, перш за все, в інтересах України, і сподіваємося, що ніхто в Україні, жодна з партій не матиме якусь вигоду з цього, якщо буде заважати реалізації необхідних реформ», - підкреслив Штайнмайєр.

    Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відвідає Київ та Львів 29-30 травня.

    Читайте також статтю: Німецький бізнес у Росії: і хочеться, і колеться

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    ЄС Німеччина корупція в Україні бізнес студенти Штайнмайєр націоналісти Україна Франк-Вальтер Штайнмайєр президент корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ