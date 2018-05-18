Стала відома дата і мета візиту президента Німеччини в Україну

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр

Штайнмайєр зібрався в Київ та Львів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відвідає Київ та Львів 29-30 травня.

Про це повідомляє DW з посилання на заяву прес-служби глави держави.

Повідомляється, що у межах візиту заплановане обговорення перебігу реформ з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Також німецький президент проведе зустріч зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

30 травня в Києві та Львові Штайнмаєр проведе зустрічі з вчителями та викладачами німецької мови, а також учнями й студентами, котрі вивчають німецьку, з нагоди німецько-українського року мов. Цією зустріччю Штайнмаєр також вшанує 10-річчя ініціативи «Школи: партнери майбутнього».

Зазначимо, що президент Німеччини виконує здебільшого представницькі функції, утім, як глави держави наділений великими повноваженнями для розв'язання передусім внутрішньополітичних криз.

Нагадаємо, візит Штайнмайєра в Україну анонсувався ще в січні цього року.

Нещодавно президент Німеччини закликав боротися з відчуженням Росії від країн Заходу.