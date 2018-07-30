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    Шварценеггер на особистому танку переїхав лімузин

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    Скріншот з відео - Шварценеггер на особистому танку переїхав лімузин
    Скріншот з відео

    Арнольд Шварценеггер інколи дозволяє покататися на своєму танку навіть школярам

    Колишній губернатор штату Каліфорнія та актор Арнольд Шварценеггер в ефірі американського телеканалу CNBC переїхав на особистому танку лімузин.

    Шварценеггер розповів, що танк M47 американського виробництва важить близько 50 т, його довжина - 8 м, висота - 3,3 м. 

    «Цей 1951 M-47 Patton є тим же самим танком, на якому він їздив на службі в австрійській національної армії в 1965 році. Він заплатив 20 тис. доларів, щоб перевезти його в США в 1991 році», - йдеться в повідомленні.

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    Також Шварценеггер зізнався, що стимулює школярів добре вчитися в школі за допомогою танку.

    «Іноді я привожу сюди школярів в рамках програм позашкільної активності, і вони можуть покерувати танком зі мною разом в якості нагороди за оцінки та відвідування школи», - сказав Шварценеггер.

    Потім актор запропонував ведучому разом на танку розчавити лімузин.

    Нагадаємо, нещодавно Шварценеггер розкритикував поведінку президента США Дональда Трампа на саміті з російським колегою Володимиром Путіним. Актор заявив, що Трамп «зрадив країну» під час саміту з президент РФ.

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