Сильні снігопади залишили без світла понад 100 сіл на заході України
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Снігопади накрили західні області України
Найбільше населених пунктів знеструмлено на Львівщині
Станом на ранок понеділка, 5 лютого, залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у трьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Зокрема, у Львівській області знеструмлені 95 населених пунктів, у Закарпатській – 15, у Рівненській – два.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, унаслідок сильних опадів у вигляді снігу у високогірних районах Закарпаття на автошляхах ускладнено рух великовагового автотранспорту. Також, станом на 3 лютого, було знеструмлено 19 населених пунктів регіону.