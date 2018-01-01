  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сильні снігопади залишили без світла понад 100 сіл на заході України

    Найбільше населених пунктів знеструмлено на Львівщині
    Станом на ранок понеділка, 5 лютого, залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у трьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Зокрема, у Львівській області знеструмлені 95 населених пунктів, у Закарпатській – 15, у Рівненській – два. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади
    • Сьогодні, 08:52
    • Розсилка
    Снігопади накрили західні області України
    Снігопади накрили західні області України

    Найбільше населених пунктів знеструмлено на Львівщині

    Станом на ранок понеділка, 5 лютого, залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у трьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Зокрема, у Львівській області знеструмлені 95 населених пунктів, у Закарпатській – 15, у Рівненській – два.

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Як повідомлялося, унаслідок сильних опадів у вигляді снігу у високогірних районах Закарпаття на автошляхах ускладнено рух великовагового автотранспорту. Також, станом на 3 лютого, було знеструмлено 19 населених пунктів регіону.

    прогноз погоди енергетика ДСНС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ