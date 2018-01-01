Сильні снігопади залишили без світла понад 100 сіл на заході України

Найбільше населених пунктів знеструмлено на Львівщині

Станом на ранок понеділка, 5 лютого, залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у трьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Зокрема, у Львівській області знеструмлені 95 населених пунктів, у Закарпатській – 15, у Рівненській – два. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади