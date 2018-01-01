Снігопад атакує Закарпаття: заблоковані дороги, знеструмлені села

Рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах

Унаслідок сильних опадів у вигляді снігу у високогірних районах Закарпаття на автошляхах ускладнено рух великовагового автотранспорту. Також уже знеструмлено 19 населених пунктів регіону. Про це повідомляє прес-центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зокрема зазначено, що не всі вантажні автомобілі можуть подолати засніжені



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Рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах

Унаслідок сильних опадів у вигляді снігу у високогірних районах Закарпаття на автошляхах ускладнено рух великовагового автотранспорту. Також уже знеструмлено 19 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє прес-центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема зазначено, що не всі вантажні автомобілі можуть подолати засніжені траси, відтак допомогу в буксируванні їм надають підрозділи оперативно-рятувальної служби.

«Станом на 21:00 3 лютого рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах. Здебільшого це трапляється внаслідок того, що водії не замінюють вчасно гуму на зимову й не обладнують колеса ланцюгами проти ковзання», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, нині для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на закарпатських автошляхах у цілодобовому режимі чергує спеціальна техніка ДСНС.

Усього від Управління ДСНС у Закарпатській області залучено 7 одиниць техніки та 19 рятувальників.

Також, як повідомляється, унаслідок налипання мокрого снігу відбулося падіння 3 дерев у Воловецькому, Великоберезнянському та Перечинському районах.

У всіх трьох випадках рятувальники розпилили деревину та усунули з місць падіння. Крім того, залишаються знеструмленими 14 населених пунктів повністю (Міжгірський район - 6 н. п., Воловецький район - 8 н. п.) та 5 частково (смт Міжгір'я та Хустський район - 4 н. п.).