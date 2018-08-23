Силовики затримали головного інспектора Закарпатської митниці на хабарі



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За безперешкодний перетин продукції через кордон без її митного оформлення підприємці сплачували працівникам митних постів визначену суму «винагороди»

У середу, 22 серпня, у м. Виноградів оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області спільно з Департаментом захисту економіки, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали головного інспектора Закарпатської митниці.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«За безперешкодне перевезення товару через митний пункт пропуску фігурант одержав черговий «транш» - 20 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Крім того, було проведено обшуки у приміщенні брокерської контори, за місцями роботи та проживання працівників Закарпатської митниці ДФС, задіяних у «схемі».

Обшуки проводились на території 4-х регіонів, за результатами яких було вилучено понад один мільйон гривень, у еквіваленті національної валюти, «чорнові» записи, документацію, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів справи, а також інші докази, що мають значення по справі.

Головного інспектора було затримано у порядку статті 208 КПК України. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про обрання затриманому митнику запобіжного заходу.