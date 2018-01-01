Сім’я загиблого у Харкові курсанта не вірить у самогубство: він мав плани на життя
- Сьогодні, 16:05
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19-річний Дмитро Зобнін не збирався зводити рахунки з життям, - впевнені родичі військового
Родичі загиблого у Харкові курсанта Дмитра Зобніна запевняють, що він мав плани на життя і не збирався закінчувати життя самогубством.
Про це заявив дядько загиблого хлопця, повідомляє KHARKIV Today.
«У хлопця були плани, він займав проукраїнську позицію і не збирався зводити рахунки з життям. ... Він дуже любив життя. Я припускаю, що міг щось побачити, що не потрібно було бачити, і за це його вбили. Ну, не може людина вистрілити собі в обличчя з автомата, не може», - сказав чоловік.
Хлопець, пише видання, народився у Печенізському районі Харківщини, пішов до військового вузу, навчався на інженера-механіка, до цього закінчив профільний коледж: «Влітку хлопцю мало виповнитися 20 років. Він жив в Харкові, де рідні купили йому квартиру, напередодні загибелі спілкувався з родичами».
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» КК України.