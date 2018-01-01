Сім’я загиблого у Харкові курсанта не вірить у самогубство: він мав плани на життя

19-річний Дмитро Зобнін не збирався зводити рахунки з життям, - впевнені родичі військового

Родичі загиблого у Харкові курсанта Дмитра Зобніна запевняють, що він мав плани на життя і не збирався закінчувати життя самогубством. Про це заявив дядько загиблого хлопця, повідомляє KHARKIV Today. «У хлопця були плани, він займав проукраїнську позицію і не збирався зводити рахунки з життям. ... Він дуже любив життя. Я припускаю, що



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Фото: соцмережі

19-річний Дмитро Зобнін не збирався зводити рахунки з життям, - впевнені родичі військового

Родичі загиблого у Харкові курсанта Дмитра Зобніна запевняють, що він мав плани на життя і не збирався закінчувати життя самогубством.

Про це заявив дядько загиблого хлопця, повідомляє KHARKIV Today.

«У хлопця були плани, він займав проукраїнську позицію і не збирався зводити рахунки з життям. ... Він дуже любив життя. Я припускаю, що міг щось побачити, що не потрібно було бачити, і за це його вбили. Ну, не може людина вистрілити собі в обличчя з автомата, не може», - сказав чоловік.

Хлопець, пише видання, народився у Печенізському районі Харківщини, пішов до військового вузу, навчався на інженера-механіка, до цього закінчив профільний коледж: «Влітку хлопцю мало виповнитися 20 років. Він жив в Харкові, де рідні купили йому квартиру, напередодні загибелі спілкувався з родичами».