У Харкові загинув курсант військового вишу: розпочалося розслідування
- Сьогодні, 10:25
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Правоохоронці розглядають версію самогубства
У Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у соцмережі Facebook.
«28 січня, близько 21:30 у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба було виявлено без ознак життя тіло курсанта інженерно-авіаційного факультету. За даним фактом керівництвом видового вишу призначено службове розслідування», - йдеться у повідомленні.
Наразі, однією із версій слідства - самогубство військовослужбовця. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.