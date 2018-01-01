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    У Харкові загинув курсант військового вишу: розпочалося розслідування

    Правоохоронці розглядають версію самогубства
    У Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у соцмережі Facebook. «28 січня, близько 21:30 у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба було виявлено без ознак
    • Сьогодні, 10:25
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    Правоохоронці розглядають версію самогубства

    У Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у соцмережі Facebook.

    «28 січня, близько 21:30 у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба було виявлено без ознак життя тіло курсанта інженерно-авіаційного факультету. За даним фактом керівництвом видового вишу призначено службове розслідування», - йдеться у повідомленні.

    Наразі, однією із версій слідства - самогубство військовослужбовця. Слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

    Національна поліція України ЗСУ розслідування самогубство Facebook
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