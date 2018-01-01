У Харкові загинув курсант військового вишу: розпочалося розслідування

Правоохоронці розглядають версію самогубства

У Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у соцмережі Facebook. «28 січня, близько 21:30 у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба було виявлено без ознак



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Правоохоронці розглядають версію самогубства

У Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у соцмережі Facebook.

«28 січня, близько 21:30 у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба було виявлено без ознак життя тіло курсанта інженерно-авіаційного факультету. За даним фактом керівництвом видового вишу призначено службове розслідування», - йдеться у повідомленні.

Наразі, однією із версій слідства - самогубство військовослужбовця. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.