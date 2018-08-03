Син Трампа отримав листа із білим порошком



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Ерік Трамп

Нещодавній «порошковий інцидент» для родини Трампа - не перший

Син президента США Дональда Трампа Ерік заявив, що на адресу будинку, де проживає його сім’я, нещодавно надійшов конверт із білим порошком, пише The Hill.

За словами Еріка, його родина дуже злякалась, що могла бути інфікованою сибірською виразкою. Про це він заявив під час інтерв’ю на телеканалі Fox News. Коли саме це сталося - він не уточнив.

Цей «порошковий інцидент» для родини Трампа - не перший. У лютому цього року був родина отримала аналогічний лист. Конверт відкрила дружина Еріка Ванесса. Тоді з превентивних міркувань її навіть було шпиталізовано. У конверт також була вкладена записка: «ти отримуєш те, на що заслуговуєш». Вже наступного місяця поліція затримала 24-річного чоловіка з Массачусетсу, якому оголосили підозру у скоєнні цього злочину.

Під час кампанії 2016 року на адресу легендарної «башти Трампа» (бізнес-центр Трампа) двічі приходили конверти з білим порошком, який також був визнаний нешкідливим.