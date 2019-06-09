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    Син Ющенка відкриває ресторан у центрі Києва

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    За словами Андрія Ющенка, вони з дружиною ще не підрахували суму, в яку обійшлося відкриття закладу - Син Ющенка відкриває ресторан у центрі Києва
    За словами Андрія Ющенка, вони з дружиною ще не підрахували суму, в яку обійшлося відкриття закладу

    Андрій та його дружина Олена відкрили власний заклад у центрі столиці

    Старший син третього експрезидента України Ющенка Андрій став ресторатором, йдеться у «Світському житті».

    Андрій та його дружина Олена відкрили власний заклад у центрі Києва. Подружня пара розповіла, як розподіляють обов’язки у спільній роботі. «Ми збираємося усі до купи й роздаємо один одному різні завдання», - розказав син експрезидента України.

    За словами Андрія Ющенка, вони з дружиною ще не підрахували суму, в яку обійшлося відкриття закладу.

    «Ми ще не підраховували до кінця всі видатки. Найдорожче – це оренда приміщення. Решта – по домовленості, по рекламі чи зв’язкам», - повідомив Андрій.

    Щоб заклад швидко не закрився, син експрезидента України пропонує зробити у ресторані свою фішку. «Треба робити цікаві якісь речі. Наприклад, ми зараз плануємо варити власне пиво для нашого закладу», - поділився син Ющенка.

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