Син Ющенка відкриває ресторан у центрі Києва



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За словами Андрія Ющенка, вони з дружиною ще не підрахували суму, в яку обійшлося відкриття закладу

Андрій та його дружина Олена відкрили власний заклад у центрі столиці

Старший син третього експрезидента України Ющенка Андрій став ресторатором, йдеться у «Світському житті».

Андрій та його дружина Олена відкрили власний заклад у центрі Києва. Подружня пара розповіла, як розподіляють обов’язки у спільній роботі. «Ми збираємося усі до купи й роздаємо один одному різні завдання», - розказав син експрезидента України.

За словами Андрія Ющенка, вони з дружиною ще не підрахували суму, в яку обійшлося відкриття закладу.

«Ми ще не підраховували до кінця всі видатки. Найдорожче – це оренда приміщення. Решта – по домовленості, по рекламі чи зв’язкам», - повідомив Андрій.

Щоб заклад швидко не закрився, син експрезидента України пропонує зробити у ресторані свою фішку. «Треба робити цікаві якісь речі. Наприклад, ми зараз плануємо варити власне пиво для нашого закладу», - поділився син Ющенка.