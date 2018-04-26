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    Сіндзо Абе не розглядає можливість дострокових виборів в Японії

    Прем’єр-міністр пообіцяв розібратися із корупційними скандалами
    Японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе під час виступу перед нижньою палатою парламенту країни заявив про те, що він взагалі не розглядає можливість проведення дострокових виборів в країні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  При цьому очільник уряду пообіцяв депутатам розібратися із щонайменше двома скандалами щодо зміни
    • 26 Квiтня, 10:05
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    Прем’єр-міністр пообіцяв розібратися із корупційними скандалами

    Японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе під час виступу перед нижньою палатою парламенту країни заявив про те, що він взагалі не розглядає можливість проведення дострокових виборів в країні.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters

    При цьому очільник уряду пообіцяв депутатам розібратися із щонайменше двома скандалами щодо зміни документів, які дозволити отримали земельні ділянки на пільгових умовах.

    Опосередковано до цих скандалів залучений сам японський прем’єр і його дружина – вважається що саме зв’язки із ними давали можливість отримувати земельні ділянки на пільгових умовах.

    У рамках промови Сіндзо Абе наголосив на тому, що сьогодні Японії необхідне обговорення політичного курсу і чітка імплементація того, що Ліберально-демократична партія пообіцяла минулого року в рамках дострокових парламентських виборів.

    Нагадаємо, міністр фінансів Японії Таро Асо заявив, що він не має наміру іти у відставку. Очолюване ним міністерство сколихнула низка скандалів в тому числі по частині сексуальних домагань до журналістів однією із ключових осіб і суперечностей навколо продажу земельних ділянок.

    Японія
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