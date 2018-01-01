Синоптики попередили про сильні хуртовини у вісьмох областях

На акваторії Азовського моря та в портах очікуються пориви вітру 25-28 м/с

Рятувальники попереджають, що внаслідок впливу активних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру. Сьогодні по всій території країни, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с та



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На акваторії Азовського моря та в портах очікуються пориви вітру 25-28 м/с

Рятувальники попереджають, що внаслідок впливу активних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Сьогодні по всій території країни, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с та хуртовини.

У Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях будуть сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети, а на дорогах - ожеледь.

27 лютого мінімальна температура вночі становитиме 15-22 градусів морозу, у північно-західній половині місцями 23-27 градусів морозу.

«На акваторії Азовського моря та в портах очікуються пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-20 дм, швидке обледеніння суден; у західній половині акваторії Чорного моря - висота хвиль 30-40 дм, повільне обледеніння суден», - наголосили у ДСНС.

28 лютого очікується невелике послаблення опадів, погодних явищ та морозів, втім вже 1 березня у південних, східних та більшості центральних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а у Приазов'ї місцями 25-27 м/с.

Цього четверга у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях сильний, місцями дуже сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети.