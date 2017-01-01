Синоптики попереджають про нові снігопади в Україні
- 21 Грудня, 14:45
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У Києві - часом сніг, на дорогах ожеледиця
У п'ятницю 22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Очікуються снігопади (на півдні - невеликі), в західних, північних і центральних областях на дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві - часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.
У суботу, 23 грудня, в Україні невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві - невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.