Синоптики попереджають про нові снігопади в Україні

У Києві - часом сніг, на дорогах ожеледиця

У п'ятницю 22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікуються снігопади (на півдні - невеликі), в західних, північних і центральних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу,