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    Синоптики попереджають про нові снігопади в Україні

    У Києві - часом сніг, на дорогах ожеледиця
    У п'ятницю 22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Очікуються снігопади (на півдні - невеликі), в західних, північних і центральних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу,
    • 21 Грудня, 14:45
    • Розсилка

    У Києві - часом сніг, на дорогах ожеледиця

    У п'ятницю 22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Очікуються снігопади (на півдні - невеликі), в західних, північних і центральних областях на дорогах ожеледиця.

    Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

    У Києві - часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

    У суботу, 23 грудня, в Україні невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

    У Києві - невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

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