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    Синоптики повідомили, коли в Україну повернеться тепло: погода на тиждень

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    Синоптики повідомили, коли в Україну повернеться тепло: погода на тиждень

    Найтеплішим днем тижня буде п'ятниця

    Поточний тиждень в Україні буде ще теплий, проте синоптики прогнозують опади.

    Про це повідомляють синоптики на сайті Українського гідрометцентру.

    Температура повітря підвищиться з 22 жовтня, але пізніше будуть дощі.

    У середу, 21 жовтня, середня денна температура складе +10...+12 градусів за Цельсієм. У західних регіонах буде +11...+14 градусів вдень і 0...+5 вночі. У південних тепліше - 14-18 градусів тепла вдень, а вночі - 4-10 вище нуля.

    На півночі прогнозують вдень +9...+11 градусів, а в темний час доби - 1-3 тепла. У центральних областях трохи тепліше - 10-13 градусів вдень, а вночі - 1-3 тепла. На сході буде +9...+14 градусів тепла.

    Дощів в середу не передбачається.

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    У четвер, 22 жовтня, середня денна температура складе +14...+16 градусів. Найтепліше буде в південних областях, а на кілька градусів прохолодніше - в східних.

    Синоптики опадів не обіцяють.

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    У п'ятницю, 23 жовтня, температура повітря очікується вища. Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +16...+19 градусів. У південних регіонах потеплішає до +20 градусів.

    Опадів в останній день робочого тижня не буде.

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    У суботу, 24 жовтня, погода в Україні стане трохи прохолоднішою і з дощами. Вони пройдуть в Житомирській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Також дощі прогнозують в Сумській і Чернігівській областях.

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    Вдень буде +13...+16 градусів. Вночі температура опуститься до +7...+11.

    прогноз погоди повітря дощ
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