Синоптики прогнозують холодні та дощові вихідні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві в суботу дощитиме, у неділю буде без опадів

На вихідних 19-20 травня в Україні будуть іти дощі з грозами, очікується незначне зниження температури. Про це повідомляється у прогнозі Укргідрометцентру.

У суботу, 19 травня, в усіх регіонах України, крім півдня, очікуються сильні дощі з грозами. На заході температура від +17 до + 22 градусів. На сході також прогнозують опади у вигляді дощів з грозами, денна температура +20...+27.

У центральних і північних областях країни також прогнозують опади, денна температура від +20 до +22 градусів. На півдні опадів не передбачено, температура вдень +21 до +26.

У Києві пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +20 до +22.