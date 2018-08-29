Синоптики прогнозують теплий вересень в Україні



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Цей вересень за прогнозами синоптиків буде теплішим ніж зазвичай

Середня місячна температура у вересні цього року прогнозується на рівні 14-19 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Середня місячна температура передбачається 14-19°, в гірських районах 11-12°, що на 1-2° вище середніх багаторічних значень», - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.

Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, очікується на рівні 40-80 мм, у Карпатах місцями 105-115 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для вересня є середня місячна температура на рівні 12-19°, в гірських районах - 8-13°.

За час спостережень абсолютний максимум температури у вересні в Україні фіксували на рівні 30-39° тепла, в гірських районах (крім Чернівецької області) - 24-29°. Абсолютний мінімум за увесь час спостережень у перший місяць осені - 1-8° морозу, у південній частині - місцями 0-4° тепла.

Для вересня загалом характерні заморозки у повітрі у другій та третій декадах місця, у гірських районах, а також місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях вони можливі загалом і в першій декаді. Середня місячна кількість опадів загалом у вересні - 27-62 мм, у Карпатах та на Закарпатті - до 125 мм.