ПАРЄ оприлюднила звіт щодо України

У ПАРЄ занепокоєні низьким темпом реформ і повсюдною корупцією в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи вітає програму реформ, яка реалізується в Україні, разом з тим радить виконати рекомендації Венеційської комісії щодо закону України «Про освіту», а також прискорити процес боротьби з корупцією для отримання відчутних результатів. Про це йдеться у річному звіті Моніторингового комітету ПАРЄ,



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Сесія ПАРЄ заслухала звіт щодо України

У ПАРЄ занепокоєні низьким темпом реформ і повсюдною корупцією в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи вітає програму реформ, яка реалізується в Україні, разом з тим радить виконати рекомендації Венеційської комісії щодо закону України «Про освіту», а також прискорити процес боротьби з корупцією для отримання відчутних результатів.

Про це йдеться у річному звіті Моніторингового комітету ПАРЄ, оприлюдненому сьогодні на сесії Асамблеї.

«Асамблея вітає позитивні зміни і прогрес, досягнутий протягом звітного періоду в ряді країн... В Україні - амбітна програма реформ, прийнята після Революції Гідності, незважаючи на складні обставини, які є результатом російської агресії на сході України і незаконної анексії Криму», - йдеться у документі.

У розділі того, що викликало занепокоєння щодо України вказано, що це посилення політичної риторики після подій Євромайдану і російської агресії на сході України, також поляризація роботи ЗМІ, недостатньо збалансоване співвідношення між офіційною мовою і мовами національних меншин в новому освітньому законі, корупція, яка підриває довіру суспільства до політичної і судової систем.

«Асамблея закликає українське керівництво в повному обсязі виконати рекомендації Венеційської комісії щодо закону «Про освіту»; підвищити темпи реформ з метою боротьби з повсюдною корупцією в країні і забезпечити, щоб ці реформи дали відчутні та конкретні результати», - вказано в документі.

Виступаючи після заслуховування звіту, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв наголосив, що у минулому році Україна виконала безпрецедентну кількість рішень ЄСПЛ, здійснює масштабні реформи, не дивлячись на війну на сході та анексію Криму. Він також закликав ПАРЄ бути обачними у тих сигналах, які посилають Росії.

«Ми можемо відправити неправильний сигнал Росії, там можуть подумати, що ми не реагуємо на анексію Криму та агресію на сході України... Надіюся, ми проявимо мудрість і не дозволимо реалізувати ті кроки, які хоче вжити Російська Федерація», - наголосив Ар’єв.

Як відомо, у 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи в ухваленій резолюції згадувала Україну серед низки інших країн-членів РЄ через наявну корупцію судових органів та закликала владу вжити надзвичайних заходів з викорінення цього явища.

Джерело: Укрінформ