Ситник розповів про свій нічний візит до Порошенка



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Керівник НАБУ Артем Ситник

Ситник порадив згадати що відбувалось, коли ухвалювався закон про Антикорупційний суд

Нічний візит директора НАБУ Артема Ситника до Президента України Петра Порошенка стосувався закону про Антикорупційний суд.

Про це під час прес-конференції у четвер 2 серпня повідомив сам Ситник.

«Я вже давав коментар з цього приводу, коли проводилось журналістське розслідування і не бачу необхідності повторювати. Але тему розмови нагадаю, це стосувалось Антикорупційного суду і, як ви бачите, закон ухвалений з урахуванням усіх зауважень, які були висловлені експертами. Достатньо маніпулятивне питання, але для мене воно не є незручним», - зазначив він.

При цьому на запитання про необхідність такого візиту саме в нічний час Ситник порадив згадати що відбувалось, коли ухвалювався закон про Антикорупційний суд.

«Ми підняли цю дискусію два роки тому. Антикорупційне бюро не має права законодавчої ініціативи, тому ми могли тільки в публічній сфері обговорювати цю тему. Два роки ми проговорили, ми чули з вуст і Президента, що він не бачить необхідності в створенні цієї судової інституції. Всі наші розслідування, вся наша робота, як показує результат, довели, що це потрібно», - резюмував голова НАБУ.

Раніше журналісти спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший «Схеми» оприлюднили розслідування про нічний візит 26 квітня голови НАБУ Артема Ситника до будинку, в якому проживає Президент України Петро Порошенко у Козині.

Сам Ситник підтвердив журналістам інформацію про таку зустріч і зазначив, що темою розмови стало питання участі міжнародних експертів у формуванні антикорупційного суду.

Джерело: Укрінформ