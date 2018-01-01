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    Ситуація в АТО: на бійців з Дніпропетровщини полював снайпер

    Бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили ворога припинити вогонь
    Бійців 93 ОМБр в АТО обстрілював снайпер та гранатомет. Про це йдеться у повідомлені прес-служби 93 ОМБр. Минулої доби о 16:00 по опорному пункту 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади ворог відкрив вогонь із станкового протитанкового гранатомету СПГ-9. Також по позиціях бійців вів вогонь ворожий снайпер. Бійці відкрили вогонь у
    • Сьогодні, 09:55
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    Бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили ворога припинити вогонь

    Бійців 93 ОМБр в АТО обстрілював снайпер та гранатомет.

    Про це йдеться у повідомлені прес-служби 93 ОМБр.

    Минулої доби о 16:00 по опорному пункту 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади ворог відкрив вогонь із станкового протитанкового гранатомету СПГ-9. Також по позиціях бійців вів вогонь ворожий снайпер.

    Бійці відкрили вогонь у відповідь й з допомогою кулемету СПГ-9 та змусили ворога припинити вогонь.

    Вбитих та поранених бійців, з числа особового складу 93-ї ОМБр, за минулу добу немає.

    Раніше повідомлялося, що бригаду «кіборгів» з Дніпропетровщини перейменують на честь з'єднання УПА.

     

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