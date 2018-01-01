Ситуація в АТО: на бійців з Дніпропетровщини полював снайпер

Бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили ворога припинити вогонь

Бійців 93 ОМБр в АТО обстрілював снайпер та гранатомет. Про це йдеться у повідомлені прес-служби 93 ОМБр. Минулої доби о 16:00 по опорному пункту 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади ворог відкрив вогонь із станкового протитанкового гранатомету СПГ-9. Також по позиціях бійців вів вогонь ворожий снайпер. Бійці відкрили вогонь у