Ситуація в АТО: на бійців з Дніпропетровщини полював снайпер
- Сьогодні, 09:55
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Бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили ворога припинити вогонь
Бійців 93 ОМБр в АТО обстрілював снайпер та гранатомет.
Про це йдеться у повідомлені прес-служби 93 ОМБр.
Минулої доби о 16:00 по опорному пункту 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади ворог відкрив вогонь із станкового протитанкового гранатомету СПГ-9. Також по позиціях бійців вів вогонь ворожий снайпер.
Бійці відкрили вогонь у відповідь й з допомогою кулемету СПГ-9 та змусили ворога припинити вогонь.
Вбитих та поранених бійців, з числа особового складу 93-ї ОМБр, за минулу добу немає.
Раніше повідомлялося, що бригаду «кіборгів» з Дніпропетровщини перейменують на честь з'єднання УПА.