Скандал на «Євробаченні»: активісти закликають бойкотувати фаворитку конкурсу

Активісти закликають туристів і місцевих жителів не голосувати за Нетту

Активісти музичного міжнародного конкурсу пісні «Євробачення» закликали бойкотувати виступ учасниці з Ізраїлю Нетти Барзілай. Про це повідомляється на сайті United with Israel. Співачка Нетта з Ізраїлю потрапила в політичний скандал на конкурсі «Євробачення-2018». Цього разу активісти виходять на вулиці Лісабона, де



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Конкурсантка з Ізраїлю раніше буквально «підірвала» мережу своєю піснею Toy

Активісти закликають туристів і місцевих жителів не голосувати за Нетту

Активісти музичного міжнародного конкурсу пісні «Євробачення» закликали бойкотувати виступ учасниці з Ізраїлю Нетти Барзілай.

Про це повідомляється на сайті United with Israel.

Співачка Нетта з Ізраїлю потрапила в політичний скандал на конкурсі «Євробачення-2018». Цього разу активісти виходять на вулиці Лісабона, де буде проходити сам конкурс. І закликають туристів і місцевих жителів не голосувати за Нетту.

Активісти також закликали Європейське телерадіомовне об'єднання (EBU) вислати ізраїльську громадську телерадіомовну корпорацію, яка, як стверджують, «є співучасником пригноблення Ізраїлем палестинського народу».

Поки що кампанія набрала лише 580 прихильників.

Таку акцію протесту організували через бойові дій в Палестині і авіаудари по Сирії. На даний момент, самі організатори «Євробачення» поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, Нетта Барзілай стала фавориткою конкурсу на думку букмекерів. Конкурсантка з Ізраїлю раніше буквально «підірвала» мережу своєю піснею Toy і кліпом.

Представник від України Melovin виступить у другому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Фінальний виступ заплановано на 12 травня.

Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».

Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)