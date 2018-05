Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Згідно з новими правилами, тепер голос кожного члена журі буде важити менше, ніж в сумі з голосами інших членів журі

«Євробачення 2018» відкриває свої двері для учасників і фанатів головного пісенного конкурсу Європи вже завтра, 8 травня, в столиці Португалії місті Лісабоні. Учасники міжнародного пісенного конкурсу провели репетиції на головній музичній сцені конкурсу Altice Arena. У першому півфіналі заявлені учасники з 19 країн.



«Євробачення 2018» відкриває свої двері для учасників і фанатів головного пісенного конкурсу Європи вже завтра, 8 травня, в столиці Португалії місті Лісабоні.

Учасники міжнародного пісенного конкурсу провели репетиції на головній музичній сцені конкурсу Altice Arena. У першому півфіналі заявлені учасники з 19 країн. Згідно з результатами жеребкування, вони виступлять в такому порядку

Азербайджан - Айсель Мамедова X My

Heart Відкриє Євробачення Айсель Мамедова з піснею X my heart. Композиція написана продюсером Дімітросом Контопулосом та шведкою Сандрою Бьорман. Вони ж є авторами пісні Running scared, з якою Ельдар Гасимов і Нігяр Джамал стали переможцями «Євробачення» в 2011 році. Під час підготовки до конкурсу навколо конкурсної пісні виник скандал. Користувачі мережі розкритикували композицію, назвавши сиро.. В коментарях писали, що в нинішньому вигляді пісня країні не принесе успіху на конкурсі, а букмекери не ставили на Азербайджан у топ-10. Тому під тиском громадськості автори змушені були переписати композицію. В результаті пісню зробили більш електронною

Ісландія - Арі Олафссон Our Choice

Однією з останніх країн, хто представив свого учасника на «Євробачення-2018», стала Ірландія. 19-річного артиста порівнюють з представником Білорусі Алексєєвим. Незважаючи на те, що Арі Олафссон перенервував на Нацвідборі, журі все одно віддали перевагу йому. Пісню Our Choice для Арі Олафссон написала Торунн Клаузен. Це популярна ісландська актриса і композитор, музику якої використовують у п'єсах і мюзиклах.

Албанія - Евгент Бушпепа Mall

Конкурсантом від своєї країни Албанія вибрала Евгента Бушпепу на музичному фестивалі. У перекладі з албанського композиція Mall, яку співак виконає на конкурсі «Євробачення 2018», означає «бажання». Пісня йдеться про щасливе кохання.

Бельгія - Сеннек A Matter of Time

На «Євробачення» від Бельгії виступить Sennek з піснею A matter of time. Бельгія вже кілька років поспіль відправляє на «Євробачення» сильних учасників. Sennek (псевдонім Лаури Грусенекен) не поступається за рейтингами своїм попередникам.

Чехія - Міколас Йозеф Lie to Me

Молодий виконавець Йозеф тільки нещодавно пов'язав своє життя з музикою. З дитинства він вчився на актора, а пізніше працював моделлю. Коли кар'єру в світі моди перестала розвиватися, Миколаш пішов у музику. І вже цього року 22-річний хлопець буде представляти Чехію на «Євробаченні-2018». Співак виступить з композицією Lie To Me, яку написав сам. Букмекери прогнозують Йозефу п'яте місце у фіналі конкурсу

Литва - Єва Засимаускайте When We're Old

Єва Засимаускайте представить Литву на конкурсі з піснею When we're Old. 24-річна співачка чотири рази брала участь у національному відборі, але тільки в 2018 році отримала перемогу.

Ізраїль - Нетта Барзілай Toy

Нетта Барзілай стала фавориткою конкурсу на думку букмекерів. Конкурсантка з Ізраїлю раніше буквально «підірвала» мережу своїєю піснею Toy і кліпом.

Білорусь - Alekseev Forever

Український співак Нікіта Алексєєв, більш відомий під псевдонімом Alekseev буде представлять Білорусь на конкурсі з піснею Forever. Спочатку артист планував пройти Національний відбір в Україні, але потім передумав.

Естонія - Еліна Нечаєва La Forza

Співачка Еліна Нечаєва з композицією La Forza представить Естонію на Євробаченні-2018. За прогнозами букмекерів, вона посяде 6 місце у фіналі конкурсу.

Болгарія - Equinox Bones

Equinoxс з піснею Bones представить Болгарію на «Євробаченні-2018». Минулого року на конкурсі Болгарія посіла почесне друге місце. На «Євробачення» в 2018 році країна-учасниця залучила тих композиторів, що і для представників 2017 року. Equinox буде виконувати спокійну баладу, співавтором якої виступив один з учасників колективу - Трей Кемпбелл.

Македонія - Eye Cue Lost and Found

Македонію на пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представить група Eye Cue з піснею у стилі поп-рок Lost And Found. Артисти дослівно перекладають пісню як «Бюро знахідок».

Хорватія - Франка Crazy

Хорватію представить співачка Франка з піснею Crazy. У 2009 році дівчина брала участь у Нацвідборі Хорватії на «Євробачення», однак посіла лише 7 місце.

Австрія - Сезар Семпсон Nobody But You

Від Австрії Цезар Семпсон спробує підкорити Європу з треком Nobody But You. Цікаво, що виконавець вже виступав на «Євробаченні» в 2016 і 2017 роках, але тільки як бек-вокаліст. Пісня Семпсона – це спокійна поп-мелодія, яка оповідає про нещасне кохання. Хлопець намагається повернути колишню дівчину.

Греція - Янна Терзі Oneiro Mou

Співачка Янна Терзі представить Грецію з піснею про свою мрію Oneiro mou. Вона стала однією з п'яти фіналістів Нацвідбору, з яких двоє були дискваліфіковані за відсутність грецького звучання в піснях, а ще двоє не змогли заплатити збір у розмірі 20 тисяч євро

Фінляндія - Саару Аалто Monsters

Фінляндію на «Євробачення-2018» представить Саару Аалто з піснею Monsters. На рахунку фінської поп-виконавиці Саари Аалто п'ять альбомів, власний звукозаписний лейбл, два програних Нацвідбори в 2011 і 2016 роках.

Вірменія - Севак Ханагян Qami

Переможець сьомого сезону українського вокального шоу Х-фактор Севак Ханагян поїде представляти Вірменію на 63-й церемонії «Євробачення-2018» в Лісабоні з піснею Qami («Вітер»).

Швейцарія - Zibbz Stones

На «Євробаченні-2018» Швейцарію представлять Zibbz з піснею Stones . Дует був заснований в 2008 році Корінн Гфеллер та її рідним братом Стефаном Гфеллером. Назва групи – модифікація англійського слова siblings, що означає брати і сестри. Твори дуету – мікс поп-музики, електроніки та альтернативного року. На «Євробаченні-2018» колектив представить електронний трек з ритмом, що чіпляє, різкими басами і посланням до глядача: не кидайте один в одного каміння, займайтеся своїм життям і вірте в себе.

Ірландія - Райан О'шонессі Together

На пісенному конкурсі Ірландію представить Райан О'шонессі з піснею Together. У ліричній пісні музикант розповідає про страждання через втрачене кохання. До речі, рідний дядько О'шонессі, Гаррі, представляв Ірландію на Євробаченні-2001, де зайняв 21-е місце.

Кіпр - Елені Фурейра Fuego

Грецька співачка Елені Фурейра представить цього року Кіпр на конкурсі пісні «Євробачення-2018». Елені зробила кілька спроб потрапити на Євробачення від Греції (у 2010 році вона вперше взяла участь в національному відборі і зайняла друге місце). Але в підсумку поїде на конкурс від Кіпру. Співачка була обрана закритим внутрішнім відбором. На конкурсі в Лісабоні вона виконає запальний танцювальний хіт Fuego.

У фінал «Євробачення 2018» зможуть пройти тільки 10 учасників, які набрали найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, у Лісабоні пройшла церемонія відкриття «Євробачення».

Співак Melovin у другому півфіналі «Євробачення» виконає пісню Under the Ladder.

Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий – 10 травня. Фінал конкурсу пройде 12 травня. У конкурсі беруть участь представники 43 країн.

Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

До слова, у мережі розкритикували номер росіянки Самойлової на «Євробаченні».