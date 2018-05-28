Слідчим відомі імена фсбшників, які під час розстрілу Майдану перебували у Києві

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Сергій Горбатюк

Чим саме займались фсбешники в Україні під час Революції Гідності - невідомо

Даних про те, що якась конкретна фізична особа, яка має відношення до російських спецслужб чи хоча б є громадянином РФ з певними професійними навичками, брала участь у активних силових діях проти майданівців чи була зі зброєю, немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Водночас, за словами прокурора, у слідства є імена цих фсбешників.

«Ці люди ідентифіковані, є підтвердження перетину ними кордону. Але чим саме ці люди займалися, до чого вони спонукали – це як раз та робота, яка проводиться. Однак дуже мало допомоги від тих, хто контактував тоді з ними. Крім того, велика частина документів була знищена в період з 19 по 22 лютого (2014 року)», - підкреслив він.

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