Слон на Шрі-Ланці напав на авто з туристами



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Тварина розчавила лобове скло і налякала пасажирів авто

Поблизу міста Катарагама на Шрі-Ланці розлючений слон напав на туристів. Люди були в салоні автомобіля, коли на них посунула тварина.

Інцидент зняв відеореєстратор, а пасажири опублікували відео нападу в YouTube. На ролику видно, як слон наближається до машини. Спочатку тварина практично пройшла повз, але потім ринула всією вагою на автомобіль.

Водій спробував від'їхати подалі назад, але слон ще деякий час переслідував туристів. Очевидці не на жарт перелякалися, а автомобіль залишився без лобового скла.