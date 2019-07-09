Словаччина готова прийняти саміт Нормандської четвірки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Високих Татрах у Словаччині сьогодні пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ та інших представників високого рівня держав-учасниць ОБСЄ

Словаччина, як головуюча країна в ОБСЄ, у 2019 році готова прийняти зустріч очільників держав Нормандської четвірки (Україна та Росія як сторони конфлікту і Франція та Німеччина як посередники).

Про це заявив у вівторок діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак під час пресконференції за результатами неформального міністерського засідання ОБСЄ у Високих Татрах, повідомляє Укрінформ.

«Україна – це один із наших пріоритетів ми б хотіли відновлення так званого нормандського формату. Я думаю, що зараз трохи зарано говорити про саміт. Але цього тижня буде зустріч на рівні експертів у «нормандському форматі», і я думаю, що це є дуже бажаним, щоб «нормандський формат» також зустрівся на найвищому політичному рівні. Очевидно, для нас буде за честь організувати таку зустріч тут, у Словаччині», - заявив Лайчак, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є можливим проведення саміту між Україною та Росією як сторонами конфлікту до завершення Словацького головування в ОБСЄ (до кінця 2019 року).

Водночас, додав міністр, він би не хотів наразі говорити «про речі, які не підтверджені».