Словаччина готова прийняти саміт Нормандської четвірки
У Високих Татрах у Словаччині сьогодні пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ та інших представників високого рівня держав-учасниць ОБСЄ
Словаччина, як головуюча країна в ОБСЄ, у 2019 році готова прийняти зустріч очільників держав Нормандської четвірки (Україна та Росія як сторони конфлікту і Франція та Німеччина як посередники).
Про це заявив у вівторок діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак під час пресконференції за результатами неформального міністерського засідання ОБСЄ у Високих Татрах, повідомляє Укрінформ.
«Україна – це один із наших пріоритетів ми б хотіли відновлення так званого нормандського формату. Я думаю, що зараз трохи зарано говорити про саміт. Але цього тижня буде зустріч на рівні експертів у «нормандському форматі», і я думаю, що це є дуже бажаним, щоб «нормандський формат» також зустрівся на найвищому політичному рівні. Очевидно, для нас буде за честь організувати таку зустріч тут, у Словаччині», - заявив Лайчак, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є можливим проведення саміту між Україною та Росією як сторонами конфлікту до завершення Словацького головування в ОБСЄ (до кінця 2019 року).
Водночас, додав міністр, він би не хотів наразі говорити «про речі, які не підтверджені».
«Разом з моїми колегами ми підготували план з відбудови довіри, і цей план, власне, був підтриманий і Москвою, і Києвом. І перший крок в цьому плані – розведення сил в районі Станиці Луганської… Також сюди входять розмінування та відбудова інфраструктури», - сказав Лайчак.
Неформальна зустріч міністрів закордонних справ та інших представників високого рівня держав-учасниць ОБСЄ проходила у вівторок, 9 липня, у Високих Татрах у Словаччині.