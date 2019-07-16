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    «Слуга народу» Беленюк рекламує «Космолот»

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    Жан Беленюк знявся в рекламі лотереї - «Слуга народу» Беленюк рекламує «Космолот»
    Жан Беленюк знявся в рекламі лотереї

    Відео поширюється в інтернеті упродовж останніх кількох тижнів

    10-й номер у списку партії «Слуга народу», український спортсмен Жан Беленюк разом зі співаком Павлом Зібровим знявся в рекламному ролику онлайн-лотереї «Космолот». 

    30-секундне відео поширюється в інтернеті упродовж останніх кількох тижнів. У рекламі Беленюк та Зібров в образах головних героїв фільму «Людьми в чорному» розповідають про переваги «Космолоту», пише «Обозреватель».

    Нещодавно Жан Беленюк також знявся в передвиборчому відео Миколи Тищенка – ще одного кандидата від «Слуги народу» по одному з київських округів.

    Раніше повідомлялось, що «Космолот» на початку липня перейшов до лотерейного оператора «М.С.Л.». 99,96% акцій «М.С.Л.» належать кіпрській Evolot Limited, решта - президенту компанії Георгію Ложенку.

    Компанію пов'язують з народними депутатами парламенту восьмого скликання Віталієм Хомутинником та Сергієм Пашинським. Також власником акцій «М.С.Л» називали Данила Гетманцева, який зараз є радником Зеленського з податкової політики.

    В липні 2019 року «М.С.Л.» зареєстрував у Міністерстві фінансів державну лотерею «Лото плюс», яку поширюватиме мережа «Космолот».

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