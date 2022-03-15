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    «Слуги» хочуть, щоб Конституційний суд працював під час війни

    Востаннє засідання Конституційного суду відбулося 24 лютого - «Слуги» хочуть, щоб Конституційний суд працював під час війни
    Востаннє засідання Конституційного суду відбулося 24 лютого
    фото з відкритих джерел

    Авторами змін до законодавства є нардепи від провладної фракції Ольга Совгиря і Федір Веніславський

    Народі депутати від «Слуги народу» Ольга Совгиря і Федір Веніславський пропонують внести змін до закону про Конституційний суд України щодо забезпечення безперервності роботи Феміди в умовах воєнного стану. Відповідний законопроєкт 13 березня зареєстровано у Раді.

    «Конституційний суд є єдиним в Україні органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, вирішує питання про відповідність Конституції законів України, здійснює офіційне тлумачення Конституції… Існує потреба забезпечити безперервність роботи Конституційного суду в умовах воєнного стану – якщо проведення засідань Суду стане неможливим в його будівлі, яка знаходиться в місті Києві, або якщо проведення засідань в будівлі буде супроводжуватися загрозою безпеці суддям Конституційного суду», – сказано у пояснювальній записці.

    Проектом закону передбачається можливість проведення дистанційних засідань колегій, зборів, сенатів і Великої палати Конституційного суду.

    Додамо, що востаннє засідання Конституційного суду відбулося 24 лютого. Цього ж дня російські війська напали на Україну.

    Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: суд Конституційний суд Федір Веніславський
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    «Слуги» хочуть, щоб Конституційний суд працював під час війни