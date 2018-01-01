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    Смертельна ДТП на Хмельниччині: водія затримали. Він виявився злодієм-рецидивістом

    Дворічна дитина, яку збив водій на автомобілі, знаходиться у важкому стані в реанімації
    У Шепетівці на Хмельниччині поліція затримала водія, який на автомобілі Mercedes збив 21-річну маму з донькою та втік з місця події Про це в ефірі «112 Україна» повідомила речниця Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. «Водія затримали, він відповідатиме перед законом за свій вчинок. Він також здав аналіз на вміст
    • Сьогодні, 11:31
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    Дворічна дитина, яку збив водій на автомобілі, знаходиться у важкому стані в реанімації

    У Шепетівці на Хмельниччині поліція затримала водія, який на автомобілі Mercedes збив 21-річну маму з донькою та втік з місця події

    Про це в ефірі «112 Україна» повідомила речниця Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

    «Водія затримали, він відповідатиме перед законом за свій вчинок. Він також здав аналіз на вміст алкоголю в крові», - повідомила вона.

    За її словами, водій виявився неодноразово раніше судимим за крадіжки. 

    «Він є досить одіозний для цієї місцевості. Чоловік неодноразово раніше судимий за крадіжки. Він вже знає, що таке відбувати покарання і досить добре знайомий працівникам місцевої поліції», - наголосила Глега.

    Дворічна дитина, яку збив водій на автомобілі, знаходиться у важкому стані в реанімації.

    Нагадаємо, 1 січня у Шепетівці водій на автомобілі Mercedes збив 21-річну маму з донькою та втік з місця події. Жінка загинула на місці події, а дворічну дівчинку доправили до реанімації.

     

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