Смолій ще чекає від НАЗК результатів перевірки його декларацій



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НАЗК виявила недостовірні відомості у деклараціях Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки

В Нацбанку повідомили, що Смолій «готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами»

Голова Національного банку Яків Смолій наразі не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції жодної інформації про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

«Національний банк України є прибічником політики відкритості та прозорості, і після отримання від НАЗК відповідних висновків надасть повний коментар для ЗМІ», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що голова Нацбанку «готовий продовжувати співпрацю з антикорупційними органами та надавати коментарі і необхідну інформацію щодо перевірки ними висновків НАЗК про ознаки декларування недостовірної інформації у деклараціях за відповідні роки».

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у деклараціях голови Національного банку України Якова Смолія, заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолія Корзуна, колишнього першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України Володимира Фалея та голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області Артема Попова.

За результатами перевірки декларацій Смолія за 2015, 2016 та 2017 роки було встановлено, що посадовець зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність частки трьох нежилих приміщень, доходу, нарахованого йому та дружині у вигляді процентів, не зазначив відомості стосовно наявності у дружини корпоративних прав. Крім того, не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності, та кошти, розміщені ним та дружиною на банківських рахунках.