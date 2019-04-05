Снайпер російських окупантів поранив двох військових



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На обстріли бойовиків підрозділи ООС дали адекватну відповідь і наразі втрати противника уточнюються

Від початку поточної доби терористи 8 разів обстрілювали позиції військових ЗСУ, із них 4 рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться в зведенні Операції Об’єднаних сил станом на 18.00 5 квітня.

«Внаслідок обстрілів ворожих снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Водночас на обстріли бойовиків підрозділи ООС дали адекватну відповідь і наразі втрати противника уточнюються.

Крім того військових ООС обстрілювали із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики шість разів обстрілювали опорні пункти ООС: з мінометів калібру 120 мм – у районі Водяного та Авдіївки.

З мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів бойовики стріляли поблизу села Лебединське.

«З озброєння бойової машини піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль, зі снайперської зброї – поблизу населених пунктів Мар’їнка та Новотроїцьке», - повідомили в ООС.

Відзначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли позиції ООС.

Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів у районі Новоолександрівки та з великокаліберних кулеметів поблизу Південного.

В ООС стверджують, що ситуація залишається під контролем українських військових.