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    Снайпер російських окупантів поранив двох військових

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    Снайпер російських окупантів поранив двох військових

    На обстріли бойовиків підрозділи ООС дали адекватну відповідь і наразі втрати противника уточнюються

    Від початку поточної доби терористи 8 разів обстрілювали позиції військових ЗСУ, із них 4 рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

    Про це йдеться в зведенні Операції Об’єднаних сил станом на 18.00 5 квітня.

    «Внаслідок обстрілів ворожих снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

    Водночас на обстріли бойовиків підрозділи ООС дали адекватну відповідь і наразі втрати противника уточнюються.

    Крім того військових ООС обстрілювали із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

    Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики шість разів обстрілювали опорні пункти ООС: з мінометів калібру 120 мм – у районі Водяного та Авдіївки.

    З мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів бойовики стріляли поблизу села Лебединське.

    «З озброєння бойової машини піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль, зі снайперської зброї – поблизу населених пунктів Мар’їнка та Новотроїцьке», - повідомили в ООС.

    Відзначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли позиції ООС.

    Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів  у районі Новоолександрівки та з великокаліберних кулеметів поблизу Південного.

    В ООС стверджують, що ситуація залишається під контролем українських військових.

     

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