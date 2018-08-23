Снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське»



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Facebook Операції об'єднаних сил Наслідки обстрілу КПВВ «Майорське»

Обстріл був зафіксований о 15:48

Російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл контрольно-пропускного пункту «Майорське».

Про це 23 серпня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в соцмережі Facebook.

«Сьогодні, о 15:48, з боку тимчасово окупованої території зі 7,62 мм снайперських гвинтівок вівся обстріл по КПВВ «Майорське». В результаті обстрілу пошкоджено один із модулів, у якому в той час прикордонники Краматорського загону зі складу Об’єднаних сил здійснювали пропускні операції громадян, які слідували через лінію розмежування», - заявили в штабі ООС.

Зазначається, що командувачем Об’єднаних сил було введено режим «Червоний».

«Цивільних громадян евакуювали у безпечне місце, особовий склад зайняв бойові позиції», - говориться у повідомленні.

За інформацією штабу ООС, постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Гуцуляк заявив, що внаслідок бойового зіткнення у четвер, 23 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.