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    Снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське»

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    Наслідки обстрілу&nbsp;КПВВ &laquo;Майорське&raquo; - Снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське»
    Facebook Операції об'єднаних сил
    Наслідки обстрілу КПВВ «Майорське»

    Обстріл був зафіксований о 15:48

    Російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл контрольно-пропускного пункту «Майорське».

    Про це 23 серпня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в соцмережі Facebook.

    «Сьогодні, о 15:48, з боку тимчасово окупованої території зі 7,62 мм снайперських гвинтівок вівся обстріл по КПВВ «Майорське». В результаті обстрілу пошкоджено один із модулів, у якому в той час прикордонники Краматорського загону зі складу Об’єднаних сил здійснювали пропускні операції громадян, які слідували через лінію розмежування», - заявили в штабі ООС.

    Зазначається, що командувачем Об’єднаних сил було введено режим «Червоний».

    «Цивільних громадян евакуювали у безпечне місце, особовий склад зайняв бойові позиції», - говориться у повідомленні.

    За інформацією штабу ООС, постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

    Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Гуцуляк заявив, що внаслідок бойового зіткнення у четвер, 23 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення.  Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.

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