Загострення на Донбасі: у тривалому бою з ворогом загинули четверо українських захисників



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Російсько-окупаційні війська застосовували різні зразки озброєння, в тому числі й важке

Внаслідок бойового зіткнення у четвер загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, близько 06.00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі н.п. Кримське та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси.

Командуванням бригади для відсічі нападу було застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита.

Гуцуляк уточнив, що бій тривав 5 годин.

«Під час бою російсько-окупаційні війська здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 — калібру 82 мм. Вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів», - сказав він.

Українські захисники застосовували озброєння БМП та гранатомети.

Загалом з опівночі станом на 13.00 четверга по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано вже 12 прицільних ворожих обстрілів.

Російсько-окупаційні війська застосовували різні зразки озброєння, в тому числі й важке.

Так, з 05.25, протягом понад двох годин окупанти випустили 35 мін калібру 120 мм по захисниках Кримського.

«У цей же час відбувся обстріл з артилерії калібру 122 мм по захисниках Новотошківського. Ворог здійснив 11 пострілів. Пізніше, близько 07.00 російські окупанти здійснили ще 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм поблизу Новотошківського та випустили декілька мін 120-го калібру», - повідомив речник Міноборони.

Окрім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели прицільні обстріли захисників н.п. Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське та Широкине, Піски, Красногорівка.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області від кулі снайпера загинув командир першої роти 15-го ОГПБ Георгій Ольховський.

Нагадаємо президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що на Донбасі триває велика російсько-українська війна.

Як повідомлялося, бойовики вночі обстріляли позиції Об’єднаних сил з артилерії, є загиблий.