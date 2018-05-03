Собаки-безхатченки у Миколаївському зоопарку загризли чотирьох альпак

Охоронці, які не помітили нападу, повинні будуть компенсувати зоопарку ринкову вартість альпак

У Миколаєві зграя бездомних собак проникла на територію зоопарку і загризла чотирьох альпак. Про це йдеться в повідомленні на сайті зоопарку. «В ніч з 30.04 на 01.05 о 03:00, через отвір, пророблений в огорожі зоопарку, на його територію проникла зграя бродячих собак, що було зафіксовано камерами відеоспостереження, встановлених на



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Альпаки

Охоронці, які не помітили нападу, повинні будуть компенсувати зоопарку ринкову вартість альпак

У Миколаєві зграя бездомних собак проникла на територію зоопарку і загризла чотирьох альпак. Про це йдеться в повідомленні на сайті зоопарку.

«В ніч з 30.04 на 01.05 о 03:00, через отвір, пророблений в огорожі зоопарку, на його територію проникла зграя бродячих собак, що було зафіксовано камерами відеоспостереження, встановлених на території зоопарку. Собаки проникли у вольєр до альпак і загризли 4 тварин», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що пост відеоспостереження знаходиться в приміщенні охорони, але охоронці зоопарку вчасно не встановили факт нападу собак на альпак.

Директор зоопарку Володимир Топчій у коментарі виданню «Преступности.нет» повідомив, що собаки загризли самця, двох самок і маленького альпака. Він зазначив, що Миколаївський зоопарк їх не купував, а отримав за програмою обміну. Тепер охоронна фірма повинна буде або купити таких самих тварини, або фінансово відшкодувати їхню вартість (від 150 тис. грн до 180 тис. грн).

Наголошується, що альпаки прибули до Миколаєва зі львівського зоопарку «Лімпопо» у травні 2013 року. Самця чорного забарвлення назвали Пуделем, а двох самок білого та рудого окрасу назвали Болонка і Каштанка.