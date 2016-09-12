Собчак планує створити власну партію

Собчак заявила, що прийшла в політику всерйоз

Російська телеведуча Ксенія Собчак планує створити політичну партію після президентських виборів 2018 року. Про це Собчак заявила під час інтерв’ю на телеканалі «Дождь». «Моя роль людини, яка, показавши якийсь результат рядком «проти всіх», потім може сформувати великий рух, партію, яка вже потім зможе брати



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Ксенія Собчак

Собчак заявила, що прийшла в політику всерйоз

Російська телеведуча Ксенія Собчак планує створити політичну партію після президентських виборів 2018 року.

Про це Собчак заявила під час інтерв’ю на телеканалі «Дождь».

«Моя роль людини, яка, показавши якийсь результат рядком «проти всіх», потім може сформувати великий рух, партію, яка вже потім зможе брати участь у думських виборах. Руху, якого так довго не було в Росії», – сказала Собчак.

За її словами, вона прийшла в політику всерйоз.

«Я дуже хочу, щоб за підтримки, яку розраховую отримати на цих виборах, ми б змогли зробити це відправною точкою великого правого руху, який я мрію, щоб відродився в Росії», – зазначила вона.

Як відомо, російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Нагадаємо, 18 жовтня російська телеведуча Ксенія Собчак оголосила про висунення своєї кандидатури на вибори президента РФ 2018 року.

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