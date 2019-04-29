Сьогодні львівську площу Ринок закриють для трамваїв



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У Львові вже п'ятий рік улаштовують великодні обливання на площі Ринок

У понеділок, 29 квітня, у Львові перед Ратушею з 12-ї до 16-ї години проходитиме традиційна великодня розвага - обливання водою.

Про це повідомляється на сайті Львівської міськради.

«29 квітня з 10.00 год і до 17.00 год вагони трамвайних маршрутів № 1, № 2 та № 9 не курсуватимуть через площу Ринок. Зміна руху електротранспорту пов’язана із проведенням святкових заходів з нагоди свята Поливаного понеділка», - зазначили в міськраді.

У Львові вже п'ятий рік улаштовують великодні обливання на площі Ринок, підтримуючи народну традицію Поливаного понеділка. Задля цього «Львівводоканал» установлює спеціальні резервуари з водою.

Дійство Поливаного понеділка організовує управління внутрішньої політики Львівської міської ради спільно з ЛКП «Львівводоканал» та Галицькою районною адміністрацією.