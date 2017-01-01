Сьогодні на Раді асоціації Україна-ЄС підпишуть угоду на €55 мільйонів

Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках «Східного партнерства»

Під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС у п'ятницю у Брюсселі сторони планують підписати дві угоди. Про це повідомили у представництві України при ЄС. Йдеться про Угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Підтримка ЄС для сходу України». Проект домовленостей передбачає надання Україні фінансування



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Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках «Східного партнерства»

Під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС у п'ятницю у Брюсселі сторони планують підписати дві угоди.

Про це повідомили у представництві України при ЄС.

Йдеться про Угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Підтримка ЄС для сходу України». Проект домовленостей передбачає надання Україні фінансування за рахунок Європейського інструменту сусідства (ENI) у розмірі 50 млн євро.

Окрім цього, планується підписання Угоди між урядом України, Європейською комісією та урядом Угорщини про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Проект документа передбачає надання Україні фінансування за рахунок ENI у розмірі 5 млн євро.

Як повідомлялося, на засіданні Ради асоціації головують прем'єр-міністр Володимир Гройсман та високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Головним питанням порядку денного засідання є імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Джерело: Укрінформ