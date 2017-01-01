Сьогодні у Брюсселі Україна і ЄС обговорять імплементацію асоціації

О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію

Україна і Європейський Союз підіб’ють підсумки імплементації Угоди про асоціацію. Це питання буде головним у порядку денному засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 8 грудня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ. «Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках «Східного



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О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію

Україна і Європейський Союз підіб’ють підсумки імплементації Угоди про асоціацію.

Це питання буде головним у порядку денному засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 8 грудня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках «Східного партнерства» та європейської політики сусідства. Рада також підіб’є підсумки щодо прогресу імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна», - заявили у Раді Євросоюзу.

На засіданні головуватимуть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Сторони також обговорять процес реформ в Україні як складову політичного діалогу і співробітництва.

Також Рада обговорить боротьбу з корупцією, реформу судової системи та процес відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрім цього, у порядку денному засідання заплановані питання відносно економічної ситуації в Україні та співпраці у сферах фінансів, енергетики, охорони здоров'я та освіти.

Також ітиметься про галузь двосторонньої торгівлі у рамках імплементації домовленостей щодо поглибленої і всеосяжної ЗВТ.

О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію.

У листопаді Єврокомісія та Європейська служба зовнішньої діяльності оприлюднили другу річну доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС. У документі відзначається суттєвий досягнутий прогрес Києва у процесі реформ. Натомість вказуються сфери, де треба прискорити втілення у життя перетворень, зокрема у боротьбі з корупцією.