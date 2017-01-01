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    Сьогодні у Брюсселі Україна і ЄС обговорять імплементацію асоціації

    О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію
    Україна і Європейський Союз підіб’ють підсумки імплементації Угоди про асоціацію. Це питання буде головним у порядку денному засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 8 грудня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ. «Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках  «Східного
    • Сьогодні, 08:20
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    О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію

    Україна і Європейський Союз підіб’ють підсумки імплементації Угоди про асоціацію.

    Це питання буде головним у порядку денному засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 8 грудня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

    «Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках  «Східного партнерства» та європейської політики сусідства. Рада також підіб’є підсумки щодо прогресу імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна», - заявили у Раді Євросоюзу.

    На засіданні головуватимуть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні.

    Сторони також обговорять процес реформ в Україні як складову політичного діалогу і співробітництва.

    Також Рада обговорить боротьбу з корупцією, реформу судової системи та процес відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

    Окрім цього, у порядку денному засідання заплановані питання відносно економічної ситуації в Україні та співпраці у сферах фінансів, енергетики, охорони здоров'я та освіти.

    Також ітиметься про галузь двосторонньої торгівлі у рамках імплементації домовленостей щодо поглибленої і всеосяжної ЗВТ.

    О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію.

    У листопаді Єврокомісія та Європейська служба зовнішньої діяльності оприлюднили другу річну доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС. У документі відзначається суттєвий досягнутий прогрес Києва у процесі реформ. Натомість вказуються сфери, де треба прискорити втілення у життя перетворень, зокрема у боротьбі з корупцією.

     

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