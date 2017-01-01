Сьогодні у Брюсселі Україна і ЄС обговорять імплементацію асоціації
- Сьогодні, 08:20
-
Розсилка
О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію
Україна і Європейський Союз підіб’ють підсумки імплементації Угоди про асоціацію.
Це питання буде головним у порядку денному засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 8 грудня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.
«Рада асоціації обговорить стан двосторонніх відносин ЄС-Україна у рамках «Східного партнерства» та європейської політики сусідства. Рада також підіб’є підсумки щодо прогресу імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна», - заявили у Раді Євросоюзу.
На засіданні головуватимуть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні.
Сторони також обговорять процес реформ в Україні як складову політичного діалогу і співробітництва.
Також Рада обговорить боротьбу з корупцією, реформу судової системи та процес відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Окрім цього, у порядку денному засідання заплановані питання відносно економічної ситуації в Україні та співпраці у сферах фінансів, енергетики, охорони здоров'я та освіти.
Також ітиметься про галузь двосторонньої торгівлі у рамках імплементації домовленостей щодо поглибленої і всеосяжної ЗВТ.
О 15:00 за київським часом Гройсман і Могеріні дадуть спільну прес-конференцію.
У листопаді Єврокомісія та Європейська служба зовнішньої діяльності оприлюднили другу річну доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС. У документі відзначається суттєвий досягнутий прогрес Києва у процесі реформ. Натомість вказуються сфери, де треба прискорити втілення у життя перетворень, зокрема у боротьбі з корупцією.