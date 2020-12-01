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    Сьогодні Рада розгляне заборону продажу електронних сигарет та IQOS дітям

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    <span>Наразі&nbsp;продажі таких виробів дітям законом не заборонені</span> - Сьогодні Рада розгляне заборону продажу електронних сигарет та IQOS дітям
    Наразі продажі таких виробів дітям законом не заборонені

    Законопроєкт передбачає, що продаж електронних сигарет з 1 січня буде заборонений особам, які не досягли 18 років

    Народні депутати 1 грудня планують розглянути заборону продажу електронних сигарет і IQOS дітям.

    Про це йдеться в проєкті закону № 3628, який парламентарі розглянуть в другому читанні.

    Законопроєкт передбачає, що продаж електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну буде з 1 січня 2021 року заборонять особам, які не досягли 18 років.

    Порушників цих вимог чекатиме штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 13600 грн), а в разі повторного вчинення такого правопорушення штраф становитиме від 800 до 1400 мінімумів (від 13600 грн до 23800 грн).
    Передбачається, що продавець матиме право вимагати від покупців документи, що підтверджують вік. У разі відмови їх надати, продавець буде відмовляти в продажу.

    Також законопроєкт забороняє продаж електронних сигарет і засобів для нагріву тютюну в закладах освіти, охорони здоров'я, в торгових відділах з дитячим асортиментом, забороняє торгівлю з рук і стихійні місця продажу. Не буде допускатися продаж дитячих товарів, які імітують електронні сигарети і засоби для нагріву тютюну.

    Законопроєкт був розроблений і ініційований урядом ще в червні, проте парламент його досі не розглянув.

    Нині продажі таких виробів дітям законом не заборонені, що часто стає причиною того, що електронні сигарети і засоби для нагріву тютюну опиняються в руках неповнолітніх.

    Теги: Верховна Рада діти бізнес тютюнові вироби документи штраф IQOS парламент
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