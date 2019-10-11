У США від вейпів загинули вже 26 осіб



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Захворювання легень після куріння електронних сигарет зафіксовані в 49 американських штатах

Число загиблих від вживання курильної суміші в США виросло до 26 чоловік. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на Центр профілактики та контролю захворювань США.

За останній тиждень кількість підтверджених і можливих випадків отримання шкоди здоров'ю від вживання вейпів зросла на 219. Всього зі скаргами на погіршення стану після вживання курильної суміші до медиків звернулися 1299 осіб.

Захворювання легенів після куріння вейпів зафіксовані в 49 американських штатах, в окрузі Колумбія і на Віргінських островах, при цьому тільки на Алясці немає зареєстрованих випадків шкоди від вживання курильних сумішей.

Раніше повідомлялося, що відсутність жорсткого законодавчого регулювання призвела до того, що кожен п'ятий підліток в Україні курить вейпи та IQOS. У матеріалі зазначається, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну та досі не підготувала нормативної бази для контролю над цим ринком. У результаті в країні спостерігається «вибухове зростання» кількості електронних сигарет, що становлять не меншу небезпеку, ніж звичайні.