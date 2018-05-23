Сьогодні стартувала перевірка начальників колоній та СІЗО

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Комісія доброчесності вже отримала анкети 128 керівників установ виконання покарань

Відсьогодні комісія з представників Міністерства юстиції, адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби та громадськості розпочала перевірку доброчесності керівників установ виконання покарань. Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

«Відсьогодні ми розпочинаємо додатковий етап екзаменування — вже анонсовану перевірку доброчесності керівників установ виконання покарань. Для нас важливо надати саме публічну оцінку кожному з керівників, і зробити це не лише один раз, а щорічно», — зазначив заступник міністра.

За його словами, комісія доброчесності, до якої входять, представники Міністерства юстиції, Адміністрації ДКВС та громадськості, вже отримала анкети 128 керівників, ще шестеро осіб з поважних причин не подали документів, їх перевірка буде проведена пізніше.

«Якщо у членів Комісії будуть сумніви щодо поданої в анкеті доброчесності інформації, призначатиметься службове розслідування щодо керівника установи», — розповів він й уточнив, що такі анкети керівники колоній та СІЗО подаватимуть щороку до 1 червня.

Чернишов також повідомив, що рішення щодо продовження або не продовження співпраці з керівником прийматиме комісія відповідно до співбесіди та результатів можливого службового розслідування.

Джерело: УНН