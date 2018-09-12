Сьогодні у Брюсселі розпочнуться переговори по газу у форматі ЄС-Україна-РФ
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Раніше Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів щодо газуТристоронні переговори по газу в форматі ЄС-Україна-Росія на експертному рівні почнуться 12 вересня в Брюсселі.
Про це повідомляє російське агентство «ТАСС».
«Переговори розпочнуться завтра вдень», – повідомила представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Варто зазначити, що вона не пояснила, хто саме візьме участь на переговорах.
Як повідомлялося, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» візьме участь у тристоронніх переговорах на рівні експертів.
Крім того, раніше Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів щодо газу.