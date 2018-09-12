  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні у Брюсселі розпочнуться переговори по газу у форматі ЄС-Україна-РФ

    • Розсилка
    Сьогодні у Брюсселі розпочнуться переговори по газу у форматі ЄС-Україна-РФ

    Раніше Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів щодо газу

    Тристоронні переговори по газу в форматі ЄС-Україна-Росія на експертному рівні почнуться 12 вересня в Брюсселі.

    Про це повідомляє російське агентство «ТАСС».

    «Переговори розпочнуться завтра вдень», – повідомила представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

    Варто зазначити, що вона не пояснила, хто саме візьме участь на переговорах.

    Як повідомлялося, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» візьме участь у тристоронніх переговорах на рівні експертів.

    Крім того, раніше Україна, ЄС і Росія домовилися розробити дорожню карту переговорів щодо газу. 

    Читайте також
    ЄС Росія газ Нафтогаз України Газпром Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ