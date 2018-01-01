Сьогодні в світі відзначають День бабака

Зараз в Україні «діючими» є два бабаки-«метеорологи» – слобожанський Тимко і галицький Мишко

2 лютого в світі відзначають так званий День баббака. Це традиційне американське свято, започатковане приблизно у 1841 році, яке поступово вийшло за межі штату Пенсільванія, розповсюдившись не тільки по інших штатам США й Канаді, але й далеко за межами Америки. Щороку цього дня рано-вранці в містечку Панксатоні, в горах штату Пенсільванія, з нірки



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Український бабак Мишко

Зараз в Україні «діючими» є два бабаки-«метеорологи» – слобожанський Тимко і галицький Мишко

2 лютого в світі відзначають так званий День баббака. Це традиційне американське свято, започатковане приблизно у 1841 році, яке поступово вийшло за межі штату Пенсільванія, розповсюдившись не тільки по інших штатам США й Канаді, але й далеко за межами Америки.

Щороку цього дня рано-вранці в містечку Панксатоні, в горах штату Пенсільванія, з нірки випускають бабака на ім’я Філ, який згідно з легендою, повинен передбачити строки початку весни. Затамувавши подих, всі присутні спостерігають за поведінкою бабака. Якщо він бачить свою тінь, то лізе спати назад до нори – отже, буде ще кілька морозних тижнів.

Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – варто чекати на ранню весну. Щороку до Панксатоні приїздять тисчі туристів з усього світу.

Віднедавна День бабака відзначають і в Україні, хоча традиції передбачати погоду за поведінкою тварин чи птахів надзвичайно давні. Зараз в Україні «діючими» є два бабаки-«метеорологи» – слобожанський Тимко (живе на біостанції Харківського національного університету ім. В. Каразина в с. Гайдари, Харківщина) і галицький Мишко (живе у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі ).

І хоча прогнози усіх бабаків, зазвичай, далекі від істини, головне тут саме дійство, шоу: витягування звірятка з нірки, поведінка сонного приголомшеної тваринки під прицілом фото- і телекамер, а ще – нагода забути про офіційний прогноз Гідрометцентру.